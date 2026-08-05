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Brak na prvu

Čista sreća! Hedviga iz 'Braka na prvu' uživa u obiteljskoj idili: Podijelila fotke s prvog ljetovanja s kćerkicom

Hedviga iz 'Braka na prvu', ne krije koliko uživa u svojoj najljepšoj životnoj ulozi.

RTL.hr
05.08.2026 11:00

Svoje je pratitelje Hedviga na društvenim mrežama raznježila novim obiteljskim kadrovima s Paga, gdje sa suprugom Jovanom i kćerkicom Iskrom stvara prve zajedničke ljetne uspomene.

'Naše prvo obiteljsko'

Hedviga je podijelila predivnu fotografiju nastalu u poznatoj paškoj oazi Boškinac, na kojoj obitelj pozira u potpunom emotivnom i modnom skladu.

Svestrana mama zablistala je u elegantnoj bijeloj ljetnoj haljini, dok je malena Iskra ukrala sve poglede u preslatkom ljubičastom kompletiću i šeširiću. Suprug Jovan ponosno ih je zagrlio, a prizor odiše čistom obiteljskom toplinom.

Uz fotografiju, Hedviga je napisala kratak i emotivan opis: "Naše prvo obiteljsko", jasno dajući do znanja koliko joj znači ovo posebno ljetovanje.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Morski trenuci i čista uživancija

Osim obiteljskog portreta, Hedviga je objavila i čarobnu morsku razglednicu. Na fotografiji nastaloj u tirkiznom paškom zaljevu, mlada obitelj zajedno pliva i uživa u osvježenju pod plavim nebom, uz jednostavan, ali sve govoreći opis: "s njima."

Podsjetimo, Hedviga je u više navrata otvoreno govorila o izazovima i borbi s epilepcijom te visokorizičnoj trudnoći kroz koju je prošla. Danas, uz voljenog supruga i kćerkicu Iskru, proživljava najsretnije dane i istinski uživa u svakom trenutku obiteljske idile.

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