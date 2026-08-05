Čista sreća! Hedviga iz 'Braka na prvu' uživa u obiteljskoj idili: Podijelila fotke s prvog ljetovanja s kćerkicom

Svoje je pratitelje Hedviga na društvenim mrežama raznježila novim obiteljskim kadrovima s Paga, gdje sa suprugom Jovanom i kćerkicom Iskrom stvara prve zajedničke ljetne uspomene.

Hedviga je podijelila predivnu fotografiju nastalu u poznatoj paškoj oazi Boškinac, na kojoj obitelj pozira u potpunom emotivnom i modnom skladu.

Svestrana mama zablistala je u elegantnoj bijeloj ljetnoj haljini, dok je malena Iskra ukrala sve poglede u preslatkom ljubičastom kompletiću i šeširiću. Suprug Jovan ponosno ih je zagrlio, a prizor odiše čistom obiteljskom toplinom.

Uz fotografiju, Hedviga je napisala kratak i emotivan opis: "Naše prvo obiteljsko", jasno dajući do znanja koliko joj znači ovo posebno ljetovanje.