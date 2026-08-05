Čista sreća! Hedviga iz 'Braka na prvu' uživa u obiteljskoj idili: Podijelila fotke s prvog ljetovanja s kćerkicom

Svoje je pratitelje Hedviga na društvenim mrežama raznježila novim obiteljskim kadrovima s Paga, gdje sa suprugom Jovanom i kćerkicom Iskrom stvara prve zajedničke ljetne uspomene.
'Naše prvo obiteljsko'
Hedviga je podijelila predivnu fotografiju nastalu u poznatoj paškoj oazi Boškinac, na kojoj obitelj pozira u potpunom emotivnom i modnom skladu.
Svestrana mama zablistala je u elegantnoj bijeloj ljetnoj haljini, dok je malena Iskra ukrala sve poglede u preslatkom ljubičastom kompletiću i šeširiću. Suprug Jovan ponosno ih je zagrlio, a prizor odiše čistom obiteljskom toplinom.
Uz fotografiju, Hedviga je napisala kratak i emotivan opis: "Naše prvo obiteljsko", jasno dajući do znanja koliko joj znači ovo posebno ljetovanje.
Morski trenuci i čista uživancija
Osim obiteljskog portreta, Hedviga je objavila i čarobnu morsku razglednicu. Na fotografiji nastaloj u tirkiznom paškom zaljevu, mlada obitelj zajedno pliva i uživa u osvježenju pod plavim nebom, uz jednostavan, ali sve govoreći opis: "s njima."
Podsjetimo, Hedviga je u više navrata otvoreno govorila o izazovima i borbi s epilepcijom te visokorizičnoj trudnoći kroz koju je prošla. Danas, uz voljenog supruga i kćerkicu Iskru, proživljava najsretnije dane i istinski uživa u svakom trenutku obiteljske idile.