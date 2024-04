'Cura se zeza, koji ti je?!' Lovre planuo na Tamarinu šalu i bezobrazno joj odbrusio

Klara je željela doznati od Lovre čemu takvo ponašanje i zašto se tako otresao prema Tamari, no on je odlučio ostati suzdržan. ''Klara, nisam tebi ništa rekao'', poručio joj je Lovre. ''Više ne znam što bih rekla za njega, nemam riječi... Primijetila sam čim smo došli da je živčan, a to s Tamarom ga je još više naljutilo. Stalno nešto sebi priča u bradu, a kada ga pitaš ne želi reći'', pojasnila je Klara.

Naime, Tamara se na zajedničkoj ceremoniji sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' malo našalila, no Lovri ta šala nije odgovarala. ''Koliko identiteta danas mijenjaš?'', upitala je Tamara Lovru i time ga pogodila iako su se već šalili na njegov račun, a tada mu to nije smetalo.

''Jel' se ja petljam s tobom ili idem komunicirati s ikim od vas?'', upitao je Lovre Klaru, no namjera njegovog pitanja njoj nije bila jasna. ''Ona meni govori o krizi identiteta... Ovo ono i sad što !?'', pojasnio je Lovre.

''Cura se zeza, koji ti je !? Jesi se prošli tjedan i ti s tim zezao, što ti je sad?'', rekla je Klara. ''Možda je bilo grubo s moje strane, nisam tako mislila. Bilo mi je jako žao da to nije prihvatio jer smo se do sada svaki put kada smo tako pričali zezali. On se isto smijao. S obzirom na to da je njemu to bolna točka pripazit ću da ne budem pregruba i da ne idem na nešto što ga boli. Stvarno mi je žao'', rekla je Tamara.

