Danas će u brak stupiti Marko i Irma: 'Nadam se da ću se totalno zaljubiti!'

Irma je avanturistica koja se bavi poslovnim razvojem za pravne tvrtke, a uz to je instruktorica penjanja. Obožava prirodu i putovanja, živjela je na raznim mjestima, a sad je spremna za novu avanturu i priznaje: Iskreno, nadam se da ću se totalno zaljubiti!"

Kako se svadba i prvi pogled na mladenku bliže, nervoza kod Marka raste, a i Irma zbog uzbuđenja nije dobro spavala.

Ne vjerujem u bajke, samo očekujem da mi dođe neka normalna osoba s kojom ću moći komunicirati", kaže Marko, a Irma dodaje: Dosad si nisam dopuštala previše razmišljati o tome tko me čeka i kakav je, ali to je sada neizbježno. Apsolutno sam spremna za ljubav, samo je pitanje hoće li to biti moj čovjek."