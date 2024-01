Danas je vjenčanje Renate i Josipa, a mladoženja kaže: 'Za mene je Sopek idealna žena'

U današnjoj epizodi 'Braka na prvu' slijede još dva romantična vjenčanja, a prvo će svoje zavjete izreći Renata i Josip.

Napokon je došao taj dan, malo sam uzbuđena i čudno mi je, ali vjerujem da postoji ljubav na prvi pogled. Ako mi se ne svidi, neću više biti u eksperimentu. Stvarno bi mi bilo drago da taj čovjek bude simpa, pozitivan, da se nasmije odmah... To bi me učinilo sigurnijom i opuštenijom", rekla je pjevačica Renata koja će nakon vjenčanja doznati neke zanimljive stvari o Josipovu privatnom životu. Trudim se ne razmišljati kako će izgledati moja supruga... Previše sam razmišljao i sad se idem opustiti pa što bude", komentirao je Josip, a njegova sestra, koja će mu biti i kuma, uvjerena je da će se večeras dobro zabaviti. Ako mi se ne svidi u prvih pet do deset sekundi, teško da će mi se poslije svidjeti. No uvijek postoji mogućnost da to bude nešto 'napola', pa možemo graditi odnos. A koga bih izdvojio kao idealnu ženu? Renatu Sopek jer sam nju vidio i uživo, ona mi je deset od deset", zaključio je budući mladoženja.