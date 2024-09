Danijela i Filip iz 'Braka na prvu' bliskiji nego ikad, a sad su iznenadili sve: 'Ajme, njih dvoje'

Danijela i Filip često se druže nakon završetka četvrte sezone 'Braka na prvu', a nedavno je otkrila i da je on njezin prvi klijent novog programa za muškarce koji je osmislila. "Interesantno je testirati program na Filipu jer je kao osoba odgovoran, discipliniran i uporan. Iako su to sjajne kvalitete, one nisu dovoljne za promjenu. Za promjenu je potrebna prvo velika želja i interes, a zatim i rad na mindsetu i točnije ograničavajućim uvjerenjima. Bez ovog rada ne uspijevamo ostati dosljedni i ostvariti ciljeve koji smo si postavili. Bez ovog se sabotiramo, odluke započinjemo, ali ih nikad ne završavamo", ispričala je za RTL.hr.

Danijela je na TikToku objavila video u kojem je progovorila o tajni dugotrajnog mršavljenja, a u njemu možemo vidjeti Filipa kako popravlja auto. Također, i ona sama se pojavljuje te reže limun i objašnjava kako ljudi trebaju samo pratiti upute, ali ni to im ne ide.