Danijela iz 'Braka na prvu' o 'preživljavanju' Alana: 'Mislila sam da ću biti obilježena'

"Kada sam bila unutra i kada su krenule uvrede na moj račun, kao i krive optužbe, jako mi je bilo teško jer sam mislila da ću to onda biti ja. Da ću biti obilježena. Sjećam se da sam razmišljala na taj način. Kasnije, kada sam to gledala na televiziji, nije me dodirivalo, to nije imalo veze samnom. To što drugi govore, to govori jedino o njima. Tek sada to u potpunosti shvaćam", zaključila je.

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' pogledajte na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'BRAKA NA PRVU':