Danijela iz 'Braka na prvu' otkrila što se krije iza njenog ljetnog posla: 'Malo ću predahnuti'

Kandidatkinja četvrte sezone 'Braka na prvu' Danijela nedavno je otkrila na društvenim mrežama da vrijeme provodi u branju lubenica. "Puno pozdrava s mog ljetnog posla", napisala je u opisu fotografije.

Sada je rekla da je to bila samo šala. "To sam napisala samo iz šale, jedno jutro su me neki ljudi pitali da im pomognem brati lubenice, ja sam im rekla da mogu, to inače nije moj posao", ispričala je za Danijela za Net.hr.