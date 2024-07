Danijela iz 'Braka na prvu' otvoreno priznala Josipu: 'Većina nas bi na tvom mjestu izašla van'

icon-close

Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Danijela Pupovac u svom podcastu na YouTubeu ugostila je Josipa Krolu, također bivšeg kandidata eksperimenta, a otkrila je i razlog zašto je htjela baš s njim razgovarati. ''Jedan od razloga zašto sam se prijavila u eksperiment jer sam željela biti hrabrija, a onda sam došla unutra i vidjela tebe – koliko si bio hrabar'', otkrila je Danijela Josipu. ''To je ono što me zanima'', dodala je. ''Kako si uspio izložiti se na takav način i usuditi se javno ići na sve ili ništa... Ogoliti se, to je prava hrabrost'', rekla je Danijela, a Josip joj se zahvalio. ''Konačno je netko prepoznao ono što imam u sebi, dugo godina sam to razvijao. Bila je borba jer sam htio izvući maksimum iz našeg odnosa i Renate", rekao je. ''Ona ti je rekla da nisi dovoljno muško za nju. To je najgore što možeš reći muškarcu, a ti si i dalje čvrsto stajao. Većina nas bi izašla van i odustala kako bi sačuvala obraz i ego. No, u pitanju nije ego već cilj'', komentirala je Danijela, a Josip se s njom složio.

icon-expand Danijela i Josip, Brak na prvu FOTO: YouTube

''Bila je potrebna hrabrost da ustrajem do kraja. Već na početku mi je rekla da imam dovoljno muške energije i dominacije, no ne za nju...'', objasnio je. ''Zato sam ja išao u inat tome – da joj pokažem da možda imam i za nju. Bilo je trenutaka kad sam pokleknuo, no to je prirodno i normalno jer postoje trenuci kada sami sebe propitkujemo'', rekao je.

''Ona ti je govorila kako nisi dovoljno muškarac, ovi su ti se smijali s kauča, drugi ti govore da si šmokljan. Kako si uspio nastaviti svoju viziju u procesu i nastaviti sa svojom vizijom bez obzira na to što su ti govorili da si smiješan'', pojasnila je Danijela. ''Moja najveća snaga je mentalna čvrstoća i mentalna čistina, može me se slomiti, no jako teško'', priznao je Josip. ''Prilagodim se ekstremnim okolnostima, kao što je bio eksperiment i to je moj odgovor na stresnu situaciju jer nisam u stvarnom životu toliko hipe i to moje pjevanje, iako volim zapjevati. Vedrog sam duha'', dodao je. ''U eksperimentu sam bio u izvanrednim okolnostima pa sam se dijelom tako i ponašao'', rekao je i dodao kako je godinama gradio mentalnu čvrstoću. ''Rekao si da ne želiš curu s filerima i da želiš onu koja je intelektualno jača od tebe i jedan pogled na Renatu i odbaciš sve'', komentirala je Danijela, a Josip je priznao kako u tom slučaju nije presudila vanjština, ona je ipak dobra osoba, dobrog srca'', zaključio je Josip.