Danijela iz 'Braka na prvu' pohvalila se velikim promjenama u svom životu: 'Trebalo mi je 6 mjeseci'

"Radim na tome da dajem slobodu i živim vlastitu. Zajedno smo jer želimo. A ne jer moramo. Rad je na sebi. Single samopouzdana žena je sama svoj fokus. Obuzeta je sobom i svojom svrhom, a ne muškarcem. Muškarac je tu da bude obuzet s njom. Ako želi. Ona mu daje slobodu. Nju nije briga. Hoće li on biti obuzet s njom ili ne. Ona zna što želi i ima svoje standarde, a jedan ih muškarac može zadovoljiti ili ne. Ja mislim da ovo muškarci i žele. Obožavati žene. Ali žene to ne zahtijevaju pa oni to ne rade. Prezauzete s tim da budemo dobre žene, skromne žene, mirne žene, uspješne žene, štedljive žene... Mislim da single sampouzdana žena to nije. Da je čak divlja, neposlušna i neopterećena. Boli je briga da li je muškarac voli. Ona uživa u sebi. A on je dobrodošao da je voli jednako ili još bolje", zaključila je.

