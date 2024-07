Danijela iz 'Braka na prvu' producenticu Ivanu Šimac direktno upitala za Alana: 'Ostale si dovela u brak, a mene na zadatak?'

Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Danijela Pupovac u svom podcastu na YouTubeu ugostila je kreativnu producenticu sociološkog eksperimenta Ivanu Šimac. Tako je Danijela upitala Ivanu koja je bila vizija za Alana i nju.

''Prije svega - fizička poveznica, u smislu da ste oboje lijepi i atraktivni ljudi, barem ja i dalje u to vjerujem. Naravno, kada nekoga upoznaš to izgubi smisao ili dobije dodatni. Zavisi, koliko duboko upoznaš osobu. Dakle, ja i dalje gledajući Alana ne vidim da je on ružan čovjek, mislim da je zaista zgodan, koji da još malo pazi na sebe i vodi zdraviji način života, bio još ljepši. Također, on je vrlo otvoren i humorističan tip. Međutim, dublje proučavajući njegovo ponašanje u prostoriji s tobom i u vašem odnosu, shvatila sam da si mu se previše svidjela, a da se to njemu nije dugo u životu dogodilo, da mu se netko do te mjere svidio te da se nije znao s tim nositi'', objasnila je Ivana Danijeli.