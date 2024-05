Danijela iz 'Braka na prvu' sama je postigla impresivnu transformaciju: Nekad je imala više od 100 kilograma, a ovako je izgledala

Danijela iz 'Braka na prvu' je, kao što je mnogima poznato, fitness trenerica i ima svoj program mršavljenja koji je ona sama isprobala i napravila impresivnu transformaciju. O svojoj promjeni i borbi s težinom često progovara na društvenim mrežama te se svojedobno osvrnula na razdoblje u kojem je imala više od 100 kilograma i podijelila svoje fotografije.

"'Lako njoj, ona je trenerica.' To sam i ja mislila. Pa sam za trenericu završila. Opet nisam smršavjela. Kao trenerica sam se udebljala sve do 102,5kg. Nije stvar u znanju o treningu. Nije stvar u lako njoj. Saznala sam da je stvar u promjeni i postajanju. Postajanju osoba koja to može i kojoj je lako. Gledaš li me sad i misliš da sam oduvijek ovakva i mogu? Postala sam ova koja može. Bilo mi je odvratno prije promjene", poručila je Danijela.