Danijela iz 'Braka na prvu' za RTL.hr o ogromnoj novogodišnjoj odluci: 'Osjećam se jako izazvano'

Gdje si bila za doček Nove godine?

Za doček sam ove godine radila jer sam imala snimanje na ledenoj atletskoj stazi u vrlo oskudnoj odjeći, već sljedeći dan.

Koje su tvoje novogodišnje odluke?

Imam novogodišnje odluke koje sam započela još u 12. mjesecu i predstavljaju mi ogroman izazov. Odlučila sam da se 2025. godina zove Beast and the Beauty što znači da ću svaki dan do 12.30 biti beast. Ustajem se u 4.20 ujutro, a u svemu što radim bit ću precizna, brza i vrhunska, a popodne ću biti beauty i uživati u životu i svojoj ženstvenosti. Ovaj beast moment traži veliku preciznost i život po točnom planu i pogotovo napuštanje zadataka u zadanom vremenu, što mi trenutačno priređuje baš ogroman stres. Inače, volim svaki posao raditi do kraja i posvetiti mu koliko god vremena je potrebno pa se osjećam ozbiljno izazvano. Ovo testiram sve do 31. ožujka.