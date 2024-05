Danijela nije oduševljena Alanovom javnom isprikom: 'Čemu plješćemo, halo? Je li to isprika?'

Na posljednjoj zajedničkoj večeri sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Alan se odlučio javno ispričati svima.

''Na zajedničkom izletu nisam baš bio pristojan prema Karmen, nisam ispao džentlmen ni gospodin, došlo je do nekog okršaja. To se nastavilo na roštilju... Sada ću biti muško i reći. Ljudi moji meni je stvarno žao što sam ispao takav kakav jesam, i Josipu i Renati se ispričavam, a najviše se želim ispričati Danijeli'', rekao je Alan.

''Ne znam hoće li to njoj doprijeti do glave ili ne, no definitivno nisam ispao muškarac i ono što jesam inače. Znam da Danijeli ova isprika neće otvoriti oči...'', dodao je i objasnio kako ga je jedino Renata u cijeloj toj situaciji razumjela, a kako on Danijelu uopće ne razumije.