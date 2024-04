Danijela otkrila što ju je sprječavalo da se prijavi u 'Brak na prvu': 'Od teškog 'ne' do - idemo odmah!

"Prošle godine sam se prijavila na 'Brak na prvu' i mnogi su u šoku da sam to napravila. Šok je bila i moja prva reakcija. Ja, da se prijavim, nikad, ni za sto života, ni tad! U ovom videu ću objasniti kako i zašto sam to napravila", objasnila je Danijela na početku.

Jedan od ključnih trenutaka bila je Danijelina rasprava s prijateljem Bojanom, koji je bio uporan u svojim argumentima za sudjelovanje u emisiji. "Ovaj show će ti za biznis donijeti ono što ćeš sama raditi sljedećih deset godina. Ako to ne napraviš sada, onda nisi za ništa drugo nego za otići i raditi za nekoga, a ne biti poduzetnica", objasnila je Danijela što joj je Bojan još poručio, dok je ona još uvijek bila u šoku.

Osim toga, istaknula je da se nikada nije željela naći u središtu pažnje te da ju ta ideja ne privlači. Također, izrazila je zabrinutost zbog svog izgleda, posebno jer već sedam mjeseci nije trenirala zbog ozljede, a to se primjećuje na njezinom tijelu, osobito na televiziji gdje se sve detalje jasno vidi. Dodala je da nije sklona dijeljenju svoje intimnosti s javnošću te da smatra da je to nešto što je osobno i rezervirano. Nadalje, osim tih strahova, također se bojala gubitka kontrole i autonomije, strahovala je da će biti pogrešno shvaćena te da će je drugi percipirati kao osobu koja žudi za brakom, iako je ona, kaže, totalna suprotnost.

Svi njezini strahovi djelom su, kaže, ovoga projekta. "Ne podnosim kameru. Godinama sam se učila da pričam u kameru zbog posla i još uvijek nisam prirodna kada se snima. Čak do te mjere loše reagiram na kameru da sam na početku svoje radionice vodila audio", rekla je.

Istaknula je kako su joj svi govorili kako je to sjajna ideja. "Vi niste normalni, nikad, nema šanse, odite vi, ja ne idem", bili su Danijelini odgovori.

"Još jedna lekcija je bila da u to sve uđem nespremna. Otkada je show završio često me znao ubuzeti osjećaj da sam tek sada spremna da uđem u takvo nešto. Možda sam ipak trebala ići sljedeće godine, i ta misao mi se javila. Onda sam shvatila. Nije me godina dana učinila spremnom, mene je iskustvo učinilo spremnom. Ne postajemo spremni čekajući, nego bacajući se u bazen i pokušavajući plivati", rekla je.

Istaknula je kada je ušla u show da je bila svjesna da joj je to izazov života. "Ja sam došla unutra i mislila sam si ovo je puno, puno gore i teže nego što sam ja zamišljala i planirala", zaključila je.

