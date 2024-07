Danijela pobjegla od gradske gužve, a ovako uživa na selu u Dalmaciji: 'Ne znam zašto svi hvale to valjanje u sijenu'

Kasnije je Danijela objasnila da je branje lubenica kao ljetni posao bila šala. "To sam napisala samo iz šale, jedno jutro su me neki ljudi pitali da im pomognem brati lubenice, ja sam im rekla da mogu, to inače nije moj posao", ispričala je za Danijela za Net.hr.

Otkrila je da ovog ljeta organizira fitness radionice, a uspjet će malo i predahnuti na moru. Odmarat će s obitelji i prijateljima, a pri kraju ljeta će otići i na izlet izvan Lijepe Naše.