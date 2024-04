Danijela priznala Filipu da joj je najprivlačniji muškarac u eksperimentu: U to ime su nazdravili

U sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', na zajedničkoj večeri, ponovno su Danijela i Filip sjedili vrlo blizu. Bili su nasuprot jedno drugome, a mnogo su i razgovarali. Alan je to Danijeli zamjerio jer joj je naglasio kako toliko pitanja nikada njega nije pitala, a sada je to učinila za Filipa u jednoj večeri.

Danijela je Filipu priznala kako ga je stavila na prvo mjesto po fizičkoj privlačnosti.

"Jako volim glavu i sviđa mi se kod njega što nije osrednji. Onda me to zanima, kako razmišlja. To mi je jako zanimljivo", rekla je Danijela. Pohvalila ga je i javno, a potom su njih dvoje nazdravili.

Alan je primijetio iskrice.

"Cijelu sam večer bio skuliran, da vidim kakav je odnos između Danijele i Filipa. Ona je preiskusna i vjerujem da je ona imala jako puno muškaraca u svom životu. Filip je zanimljiv, ali na koji način? Odmah sam joj rekao - vi možete imati seks, ali ne možete imati budućnost", zaključio je.

