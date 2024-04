Danijela se posvetila Filipu, Alana izjeda ljubomora, a Tamara kaže: 'Možda je zanima'

Parovi su bili spremni za zajedničku večeru, a prvi su stigli Renata i Josip. Stručnjaci su primijetili da je Renata bila odlične volje, no Josip nije. Za njima su stigli Danijela i Alan, a stručnjaci su komentirali kako su se nakon pozdrava i zagrljaja - Josip i Danijela ostali držati za ruke. Alan je pričao Renati da mu je Boris pomogao jer je shvatio i uvidio svoje pogreške i sada se osjeća puno bolje. Stigli su i Klara i Lovre koji su se sjeli na drugi kauč, gdje su im se pridružili Alan i Renata jer su se Josip i Danijela raspričali. Došla je Karmen, ali bez Joleta, što je sve iznenadilo.

I dok je Josip očijukao s Danijelom, Lovre se odvojio s Alanom kako bi malo popričali. Lovri se svidio Alan jer ne glumi, kaže sve što misli i ne zamara se tuđim mišljenjem dok Alan za njega smatra da je nesiguran dečko kojeg on savjetuje. Lovre je želio znati smeta li Alanu što Josip očijuka s Danijelom, na što je samo nasmijao i rekao da na njega nije ljubomoran, što je Lovre doživio kao kompliment jer je Alan njega na zajedničkom druženju doživio kao konkurenciju.

Karmen je priznala Klari da je mirnija otkako se odvojila od Joleta, što se nije svidjelo stručnjacima jer bi trebali raditi na problemima. Kad su došli Tina i Tiago, Alan je otkrio da mu se jako zamjerila jer je primijetio da mu se na prošloj ceremoniji nešto rugala. Danas je nisam htio ni pozdraviti, mislim da je niskobudžetna", rekao je, no to Tinu nije nimalo diralo jer je bila ponosna na Tiaga i nju jer su postali bliskiji i jači. Došli su i Mura i Marko, koji je sve pozdravio i potom su se odvojili od ostatka ekipe. Alan je pitao Karmen koji je razlog njezina dolaska u show pa mu je objasnila svrhu samog eksperimenta, a to je da upozna nekoga i ostvari neki duboki odnos iako je ta osoba potpuni stranac. Alana je začudio njezin razlog, a stručnjaci se nisu mogli načuditi njemu jer je Karmen sve dobro rekla. Nakon svega što sam čuo o Alanu, mogu reći da je je*ivjetar", zaključio je Lovre.