Danijela u šoku dok sluša što Alan priča: 'Htio sam je poljubiti, ali se izmaknula'

"Moj prvi instinkt bio je, da je to stvaran život, razgovor između mene i Alena se ne bi nastavio. Porazgovarali bi i ne bih imala potrebu niti da to komentiram s prijateljicom ili nekime. Zaključila bih da nemamo o čemu razgovarati i ne bih imala potrebu to komentirati. To govorim za prvu večer, a onda drugi dan, kad smo išli na medeni mjesec, eto meni prve lekcije. U stvarnom životu ja vidim njegove druge strane", rekla je Danijela pred ekspertima.

Alan je pak o Danijeli oduševljeno pričao iako je dan ranije na večeri otvoreno rekao kako je u pohodu na druge djevojke.

"Vidim da je s takvim postupcima imala potrebu dodirivanja što se meni jako sviđa", rekao je Alan budući da su se, kako je rekao, gađali s jastucima.