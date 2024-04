Danijela vrlo jasno poručila Alanu: 'Na lažima se ne ide dalje!'

Alana su svi upamtili na zajedničkoj večeri, a zbog njegova ponašanja, mogao bi u potpunosti izgubiti Danijelino povjerenje. Ujutro su nastavili s raspravom zato što Danijela ne može prijeći preko njegove opaske da je jučer na putu do večere vrištala na njega. Reći ću da se nisi derala, ja sam lagao, samo da bude sve u redu", govorio je Alan i nastavio: Deranja u tom autu je stvarno bilo i moje je viđenje na tu situaciju bilo da je to stvarno bilo vrištanje." Danijela je tvrdila da se to nije dogodilo, da nije ni povisila ton, a kamoli vrištala. On je mene jučer počeo vrijeđati, i to je ono što se dogodilo. On je mene počeo vrijeđati ne zato što to misli nego nije htio da dođemo do srži one situacije, da dođemo do razgovora. Nije mi dao da dođem do riječi i pričao je rečenice koje su nebulozne, nisu povezane, što mi govori da je nereguliran. On to nije isplanirao, on se ne zna kontrolirati", rekla je Danijela i objasnila Alanu kako ne mogu ići dalje u njihovu odnosu jer se na lažima ne ide dalje. Ili ćemo imati istinu pa idemo dalje ili ćemo imati laž i tu stajemo", zaključila je Danijela, a Alan nije želio priznati da je lagao i želio se grliti sa suprugom.

