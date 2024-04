Danijela za RTL.hr o Alanu i njegovim uvredama: 'Želi moju pažnju samo za sebe'

Danijela i Alan ponovno nisu u dobrim odnosima, a problemi u njihovom braku produbili su se nakon ceremonije sa stručnjacima. Novi zadatak doveo je i do nove svađe. Morali su poredati životne vrijednosti te je zbog nerazumijevanja došlo do razmirica. Alan je nekoliko puta upitao Danijelu je li normalna, a ona je naglasila kako on dan danas ne želi otkriti čime se bavi.

Kako ste uspjeli ostati mirni s obzirom na Alanove riječi tijekom zadatka gdje ste morali poredati životne vrijednosti?

Alanove akcije nisu u skladu s realnošću pa mi to olakšava situaciju, ne mogu si dozvoliti da reagiram na takve nebuloze.

Što kažete na njegove izjave?

Da govori više o sebi, nego o meni dok me vrijeđa.

Filipa ste stavili na prvo mjesto prema fizičkoj privlačnosti, smatrate li da je Alan bio ljubomoran unatoč tome što je tvrdio da nije?

Smatram da je Alan ljubomoran i na muškarce i na žene, želi moju pažnju samo za sebe. A kad je ima, kreće vrijeđanje.