Danijela za RTL.hr o Filipu i suprugu Alanu: 'Njemu nema pomoći'

Rekao je kako vaše ponašanje ne doliči jednoj ženi. Kako to komentirate?

Nemam nikakvih želja zadovoljiti bilo kakve Alanove standarde.

Vaš se odnos s Alanom ipak popravio. Imate li i dalje nade da ćete iz toga izvući nešto pozitivno?

Alan mi se nakratko zaista iskreno ispričao, bio je to potez koji me iznenadio i koji od njega nisam očekivala. Imam osjećaj da isprika i popravljen odnos neće dugo trajati. A što se tiče pozitivnosti, u ovom trenutku već postajem sigurna da ću iz ovoga izvući nešto pozitivno, uostalom, to mi je u opisu posla.

A voli li Dexter Alana?

Dexter nema komentara.

