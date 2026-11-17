Dario iz 'Braka na prvu' u lipnju ove godine postao je otac, a na društvenim mrežama često pokazuje koliko uživa u toj ulozi. Otkrio je i da je nedavno krstio svoju kćerkicu Noru. Podijelio je fotografije na kojoj drži svoju mezimicu u naručju okružen prijateljima i obitelji.

Inače, Dario je ranije za RTL.hr progovorio o očinstvu. "Još nisam svjestan da sam postao tata. Bio sam na porodu i dobio sam neku perspektivu. Doslovno sam mogao vidjeti sve što se događa, kao da sam bio u National Geographicu. Vidio sam sve i svaka čast ženama. Sve je prošlo dobro, rodila je brzo, u 40-ak minuta", ispričao je Dario.

Otkrio je i da ga emocije nisu preplavile odmah nakon rođenja kćeri. "Kada se beba rodila, prvih pola sata nisam osjećao ništa. Osjećao sam se kao doktor, došlo mi je da čestitam majci, ali onda su me poslije pola sata oprale emocije", priznao je.

Dario i njegova zaručnica dugo su birali ime za svoju djevojčicu, a odluka nije bila jednostavna. "Što se tiče imena, tu smo dosta kemijali. Kako sam s Plitvica, a ona iz Splita i imamo drugačije naglaske, našli smo se na kraju na Nori", rekao je.

Podsjetimo, Dario se i oženio prošlog mjeseca, a među njegovim uzvanicima bila je i Petra Meštrić koja je podijelila prizore s vjenčanja.