Darko ne skida vjenčani prsten, Bojana ga nema: 'Možda neku drugu dovedeš'

Darko joj donio kavu u krevet, a ona je istaknula da se navikla da je netko s njom i da s nekim opet živi. "To će mi nedostajati", priznala je. "Malo će mi nedostajati ovaj stan, malo ćeš mi i ti nedostajati", rekla je Bojana Darku. On je priznao da mu je to lijepo čuti. Dodao je da će naravno i ona njemu nedostajati.