Darko se ispričao Višnji, ona je nezadovoljna: 'To je nula, ništa'

"Opet se ispričavaš, a toliko si mi stvari obećao na oltaru da je to bilo obećavam ti ovo, obećavam ti ono. Ja sam odmah znala da ništa od toga čim ti meni obećavaš. To je nula, ništa", komentirala je Višnja.

Ekspertica Iva Stasiow je rekla da Višnja traži kaznu za Darka. "To oprosti je vjerojatno kazna koju je morao podnijeti", istaknula je.

Višnja je priznala da je možda digla tenzije na večeri i da je htjela ispriku, a objasnila je da je htjela da Darko shvati što je učinio i kako je sve ispalo. "On to jednostavno ne shvaća i ja mislim da on čak sam misli da se on meni ispričava bezveze. Takav sam ja dobila dojam", ispričala je.

