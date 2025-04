Darko se ispričao Višnji za turbulentnu večer: 'Pružit ću mu drugu priliku'

Višnjina i Darkova večera s drugim parovima na medenome mjesecu na Bledu bila je vrlo dinamična nakon što je on predložio zamjenu supruga, komentirao da mu Višnja nije fizički privlačna i da mu ne odgovaraju njezine godine, a otkrio je svima i da želi dijete.

"Bila je mrtva atmosfera, nema ništa, ništa se ne događa", odgovorio je Darko. Višnja je istaknula i da je prema njoj bio grub i da se nije trebao tako ponašati.

"Možda jesam, oprosti. Možda malo jesam", priznao je Darko. Višnja je rekla da je u redu i da ga razumije. Darko je nastavio komentirati da mu je bila mrtva atmosfera. Višnju je zanimalo je li mu mrtva atmosfera s njom ili s drugim parovima. On je rekao da s drugim parovima.

"Ovaj dan je bio stvarno turbulentan. Ova večera me malo izbacila iz takta i povrijedila, ali sve sam to riješila i odlučila sam da se više neću vraćati na to nego ću mu pružiti drugu priliku", zaključila je Višnja.

