Darko za RTL.hr o Višnji: 'Htjela me izvrgnuti ruglu, svim gledateljima bih preporučio...'

Za večerom sam bio pod potpunim stresom iz razloga što sam sam doznao i čuo da je Višnja osmislila nešto i sprema napad na mene, da sprema nešto kako bi me izvrgnula ruglu pred svim drugim parovima, ali nisam znao što to točno. Svim gledateljima bih preporučio da još jednom pogledaju naše vjenčanje i razgovor između Višnje i njezine kume, citiram: "Da ja ne ispadnem k.... i kriva, ti njega smotaj, neka on ispadne kriv da se kao njemu neke druge ženske sviđaju", to objašnjava dinamiku našeg odnosa i sve što se događa u eksperimentu.