Dean Pelić svojom rođendanskom objavom raznježio pratitelje: 'Rasplakao si me'

"Sretan rođendan, mali Deane. Nadam se da si ponosan na to tko smo postali. Nadam se da si ponosan na muškarca u kojeg si izrastao. Još kad si bio klinac, dao sam ti obećanje – ostvarit ću sve naše snove. I pogledaj nas sada. Većina ih se ostvarila. Mnogi se tek ostvaruju. Davno si mi u srce posadio jednu želju, a ja sam ovdje da je ispunim. Ali mislim da se ona najveća, koju smo oboje imali, već ostvarila – živimo život ispunjen ljubavlju, srećom i zahvalnošću. Pogledaj nas sada. Nije uvijek bilo lako, ali vrijedilo je. Ne bih mijenjao baš ništa. Sada napokon mogu reći, svim srcem – sretan sam. Zaljubljen u život, zaljubljen u svijet oko sebe. Zaljubljen u – sebe. U tebe. Ta posljednja ljubav bila je i najteža, ali smo je napokon uspjeli pronaći. Sretan rođendan, mali D. Uvijek ću se brinuti za tebe. Uvijek ću biti uz tebe. Uvijek ću stajati iza tebe i čuvati ti leđa. Volim te", napisao je Dean uz prizor sa Santorinija i fotografije iz djetinjstva.

Brojni pratitelji poželjeli su mu sve najbolje za rođendan. "Sretan rođendan! Sve najbolje! Ovo je predivno napisano. Rasplakao si me. Hvala ti što si me natjerao da se sjetim male sebe i da si kažem bravo. Uživaj u životu i samo nastavi voljeti sebe", "Sretan rođendan jednom nevjerojatnom muškarcu i piscu... nadam se da da ti je ovo najbolji rođendan do sada!", komentirali su.

