Dean Pelić za RTL.hr otkrio za koji par navija, a koga mu je žao: 'Volio bih da shvati koliko vrijedi'

Ne mogu reći da me nešto posebno iznenadilo. Svi parovi su se ponašali do samoga kraja potpuno onako kako sam i očekivao.

Ne čini mi se da je Hrvoje povrijeđen, više kao da mu je laknulo što je sve to gotovo. Silvija mi djeluje povrijeđena. Mislim da je Silvija stvorila određene emocije prema Hrvoju, apsolutno. Pa čak i na posljednjoj večeri, kada je govorila da je to gotovo, da je ona načisto s time... mene se nije tako činilo, i to sam i rekao. Da je Hrvoje rekao: "Ajmo probati ponovno", ona ne bi razmišljala ni sekunde. Imam takav osjećaj, a to sam i rekao na komentiranju večere. Silvija čita moje knjige, i to mi je drago, međutim, volio bih da je više toga ubrala iz knjiga, u prvom redu da malo više sebe stavi na prvo mjesto i shvati koliko vrijedi i onda bi se mnoge od ovih situacija izbjegle. Kada znaš tko si i što zaslužuješ i nećeš pristati na kompromise oko toga. Nizašto.