Djevojke zgrožene Alanovim uvredama: 'Molim?! Ja sam se naježila!'

"Kad se njoj malo približiš jednostavno to lice je dosta uništeno... Stražnjica je ravna, nije zaobljena i kad sam je znao malo primiti to je sve nekako labavo...", komentirao je Alan Danijelu. "Ja sam se naježila", priznala je Tina.

Danijela je u zavjetima otkrila znakove po kojima se može prepoznati osoba poput Alana, a tada ju je on prekinuo. "Pa nisam ja čovjek da to slušam", komentirao je Alan, a to je nasmijalo ostale parove. "Ne želim slušati kritike zbog tvoje promocije. Draga Danijela, ja te napuštam", rekao je na zavjetima Alan Danijeli, a Danijela je dobila veliku potporu ženskih kandidatkinja. "Bravo Danči, ja ne mogu vjerovat", komentirala je Klara.

