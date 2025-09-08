Novosti
Brak na prvu

Doris i Kristina iz 'Braka na prvu' posjetile Hrvoja: 'Moja prva ljubav'

Doris i Kristina iz 'Braka na prvu' uživale su u Hrvojevem društvu

RTL.hr
08.09.2025 09:09

Da prijateljstva u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' i dalje traju dokaz su Hrvoje, Doris i Kristina. Ekipa je prošlog vikenda imala okupljanje zbog dolaska Jeannette iz Francuske, a Doris i Kristina dodatno su posjetile Hrvoja u Samoboru. 

"Moja prva ljubav", dodao je Hrvoje pjesmu uz zajedničku fotografiju. Kasnije su feštali u jednom zagrebačkom restoranu. 

Hrvoje, Doris, Kristina, Brak na prvu
Hrvoje, Doris, Kristina, Brak na prvu FOTO: RTL

Podsjećamo, Jeannette je nedavno ponovno stigla iz Francuske u Hrvatsku, a doček su joj priredili bivši kandidati s kojima je ostvarila neraskidive veze. Njena povezanost sa Simonom, koja je izrasla iz prijateljstva pred kamerama, i dalje je među najsnažnijima, a uz njih i ostatak ekipe pokazuje koliko im svima ova iskustva znače.

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gledajte na platformi Voyo!


doris kristina hrvoje brak na prvu
