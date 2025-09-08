Doris i Kristina iz 'Braka na prvu' posjetile Hrvoja: 'Moja prva ljubav'

Da prijateljstva u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' i dalje traju dokaz su Hrvoje, Doris i Kristina. Ekipa je prošlog vikenda imala okupljanje zbog dolaska Jeannette iz Francuske, a Doris i Kristina dodatno su posjetile Hrvoja u Samoboru.
"Moja prva ljubav", dodao je Hrvoje pjesmu uz zajedničku fotografiju. Kasnije su feštali u jednom zagrebačkom restoranu.
Podsjećamo, Jeannette je nedavno ponovno stigla iz Francuske u Hrvatsku, a doček su joj priredili bivši kandidati s kojima je ostvarila neraskidive veze. Njena povezanost sa Simonom, koja je izrasla iz prijateljstva pred kamerama, i dalje je među najsnažnijima, a uz njih i ostatak ekipe pokazuje koliko im svima ova iskustva znače.
