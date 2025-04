Doris i Kristina S. iz 'Braka na prvu' o partnerima: 'Možemo odmjeravati žene, ali ako se nekulturno okreće za njima...'

Kandidatkinje sociološkog eksperimenta 'Braka na prvu' Doris i Kristina S. potpuno su se zbližile u showu pa su tako zaigrale igru 'Deset je, ali...' razgovarajući o mana i vrlinama svojih partnera. ''Deset je, ali budi se u jedan popodne'', rekla je Doris Kristini, a ona je na to komentirala da ne voli spavalice pa ocijenila s pet.

''Tri'', odgovorila je Doris, a Kristina je rekla da je to njoj nula. Također, djevojkama se ne sviđa muškarac niti ako nema dobre tenisice, a ne želi ih promijeniti. ''Deset je, ali gleda druge žene dok hodate ulice, ali baš ih odmjerava'', rekla je Kristina. ''Znači jedan, nema problema – možemo ih mi gledati zajedno i odmjeravati ih, ali da se baš okreće nekulturno, to ne. Nemam problema ako pristojno komentiramo, to bi mi bilo osam - ja taj problem nemam'', objasnila je Doris.

