Doris je nezadovoljna Igorom, on to ne shvaća: 'Neću sad napraviti dramu, ali...'

Igor je preuzeo slaganje kreveta na sebe, a Doris se nije svidjelo njegovo ponašanje dok je to radio. "Kako me tako nešto pitaš i onda prijeđeš na nešto drugo? Ako te ne zanima, što me onda pitaš?" rekla mu je.

Poručila je Igoru da on sastavlja krevet, a ona će otići pripremiti hranu u kuhinji. "Ne bih se složila da on ima strpljenje za sve. On to valjda misli i želi da je tako, ali vidim da onako u sebi to drži. Meni ako je nešto, ja nemam problem to reći. Mislim, neću sad napraviti dramu, ali ja njemu ne znam šutjeti. Možda mi je to problem, ali tako je kako je", komentirala je Doris.