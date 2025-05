Doris je sretna zbog Kristine i Marka: 'Drži je kao kap vode na dlanu'

Doris i Kristina raspravljale su o ceremoniji odluka. "Bit će to danas dosta propitkivanja", rekla je Doris.

Kristina je komentirala da ne zna hoće li njoj i Marku biti kraj zadatka jer nije rečeno do kada traje. "Pretpostavljamo da do danas traje", rekla je.

Doris ju je pitala nedostaje li joj njezin muž. "Moram priznati da ne", odgovorila je Kristina.

"Iskreno, s obzirom da je došlo do toga do čega je došlo, te zamjene, to što je Tina dobila Marka, meni je ovo drago. Vidim po njoj da je dobro, da je zadovoljna, da je Marko stvarno drži kao kap vode na dlanu zasad, da se trudi tako da ako je ona sretna, ja sam još sretnija", komentirala je Doris.

Petu sezonu 'Braka na prvu' gledajte od ponedjeljka do četvrtka na RTL-u od 21.15, a nove epizode su dan ranije dostupne na platformi Voyo!