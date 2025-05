Doris otkrila Kristini što je primijetila: 'Marko je plesao s tobom kao da je zaljubljen do neba u tebe'

Priznala je Kristini da smatra da se to sve moglo riješiti na drugačiji način. "Da se izjasnio onaj dan kad sam ga zvala: 'Gledaj, Tina, sve je ok, ne pada nam na pamet ništa, ja i ti ostajemo zajedno' sve bi bilo riješeno odavno, samo što on to nije rekao ni pet dana narednih", ispričala je Kristina.

Istaknula je da je bila podrška Franji od prvog dana i da je to ostala do zadnjeg dana dok on njoj nije napravio što ona smatra da je napravio. "Iznevjerio me", rekla je Kristina. Doris smatra da su to mogli riješiti i vjeruje da se dogodila greška u komunikaciji između Franje i Kristine. Rekla je da su dali previše važnosti tome što su na Igorovoj rođendanskoj zabavi Kristina i Marko plesali i otišli razgovarati.

"Plesao je sa svima drugima i ja sam plesala sa svima drugima. "Marko je plesao s tobom kao da je zaljubljen do neba u tebe. Jeannette i ja smo ti bile kao u kinu, sve smo vidjele", komentirala je Doris.