Doris se našalila nakon Igorovog priznanja: 'Rekla sam mu da se možemo zamijeniti ako hoće, Kikica je jako lijepa'

Naime, stavila je Kristininu fotografiju ispred svog lica. "Evo, možeš me odsad zvati Kika. Slušam", rekla je producentu. On ju je pitao zašto je muči što je Igor odabrao Kiku.

Nakon što je Igor tijekom rješavanja zadatka u 'Braku na prvu' priznao supruzi Doris da mu je Kristina G. najslađa od svih kandidatkinja i stavio je na drugo mjesto, to je potaknulo Doris da se našali.

"Stvarno misliš da me to muči? Ne. Pa ne muči, evo, Kikica je naša jako lijepa. Evo, ja sam znala da će to tako biti. Mislim da ćemo sad i meni tu sliku uramiti ovdje. Čisto da Igor ima nekog tko mu se sviđa s dugom kosom. Mislim, ja sam mu predložila ako hoće, možemo se mi i zamijeniti. Neka ide život", odgovorila je Doris.