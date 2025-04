Doris za RTL.hr o odnosu s Markom: 'Humorističan je i ne moram se ustručavati što ću reći pred njim'

Igor je komentirao da od početka sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' imate prisan odnos s Markom i da se dopisujete, dogovarate trčanje i da mu popravljate frizuru. Kako to komentirate, sviđa li vam se Marko kao osoba s kojom biste mogli biti u vezi ?

Zašto mislite da je to Igor spomenuo? Smatrate li da je ljubomoran na vaš odnos s Markom?

Igor je to spomenuo isključivo jer sam ga zadirkivala zbog Kike. Smatram da on malo drugačije gleda na neke stvari i da ako nekom kažem da netko drugi ima više smisla za humor ne znači da bih odmah bila s tom osobom u vezi tako da nema potrebe za ljubomorom.

Igor je u zadatku nakon vas, na drugo mjesto stavio Kristinu G. Što mislite o tome što je rekao da mu je najslađa u sociološkom eksperimentu i ostalim komplimentima koje joj je udijelio?

Je li vas iznenadilo kad je rekao da mu je Kristina S. prestara i da voli sedam, osam, 10 godina mlađe žene?

Nije me iznenadilo. On je meni to već par puta rekao da preferira mlađe, jer, kako on kaže, i on se osjeća jako mlado.