Doris za RTL.hr o razmiricama s Igorom: 'Bio je ljut što sam ja uspjela'

Je li useljenje s Igorom promijenilo vašu sliku o njemu?

Je li vas razočarao nakon vašeg ranijeg idiličnog odnosa?

Nije me razočarao, ne znam zašto bi me razočarao. Igor je uspio sastaviti ormarić, vrijedan je, uz moje zezanje dobro se držao.

Krenulo je sa slaganjem namještaja, a onda popisom namirnica za trgovinu. Što mislite, na čemu Igor treba poraditi?

Slaganje namještaja mu je išlo glatko, super se snašao, ja kao i svaka žena moram doći malo nešto dobaciti, ali sve je to u šali, a što se tiče kreveta, malo je bio ljut što sam ja uspjela, ali sve je to zapravo u jednom dobrom raspoloženju prošlo. Ja malo dobacujem, ali tko me zna, a i Igor, znaju da je to više moje zezanje nego što stvarno mislim.