Doris za RTL.hr o sudjelovanju u 'Braku na prvu' i razvodu iza sebe: 'Nije bilo dramatično, i dalje smo u dobrim odnosima'

Doris je jedna od kandidata pete sezone 'Braka na prvu' koje ćemo gledati od ponedjeljka na RTL-u, a dan ranije epizoda će biti dostupna na platformi Voyo. Za RTL.hr je otkrila zašto je odlučila sudjelovati u sociološkom eksperimentu i kakvog budućeg partnera priželjkuje.

Zašto ste se prijavili u 'Brak na prvu'?

U biti, nisam se prijavila ja, prijavila me kolegica s posla tako da je sve spontano. Ja sam više bila za "ne" nego za "da", ali na kraju evo, tu sam gdje sam.

Kako to da ste se otvorili ovom iskustvu?

Kad sam malo razgovarala s ljudima koji su me kontaktirali, vidjela sam da ne može od toga ništa biti loše, čak dapače, može biti nešto pozitivno. Nova prijateljstva, upoznavanje, malo vidjeti kako sve to funkcionira, izaći iz svoje komfor zone. Na kraju mi se sve to činilo zanimljivo. Tako da ako još i frajera dobiješ, to je plus.