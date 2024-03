Dosad neviđeni video! Ana napokon ima osmijeh na licu: Evo tko ga je izmamio

Situacija između Ane i Alena podijelila je kandidate na dva tabora. Na one koje su na Alenovoj strani te one koji su na Aninoj. Ana je na prvoj večeri očekivala kako će većina njih stati na njezinu stranu, no to se nije dogodilo. Par koji joj je najviše pružio potporu su Tina i Tiago. Tina joj najviše drži leđa, a to je ponovila i na ženskom druženju.

"Mislim da si ti prekrasna žena, jako si draga i već sam rekla da bi svaki muškarac bio sretan da te ima pored sebe", rekla joj je.

To je Anu raznježilo i postala je vrlo emotivna.

"Hvala ti što si otpočetka na mojoj strani", rekla je Tini.

