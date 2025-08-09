Dragocjeni trenuci majčinstva! Hedviga pozirala s kćerkicom i raznježila: 'Lijepo te je vidjeti sretnu'

Hedviga iz 'Braka na prvu' ne skriva koliko je svaki trenutak s njezinom kćerkicom Iskrom ispunjava neopisivom srećom. Podijelila je snimku na kojoj je drži u naručju uz kratki opis: "Svrha".

Pratitelje je prizor raznježio. "Lijepo te je vidjeti sretnu", "Uživajte u ljetu", "Divna si mi", "Preslatka slika", komentirali su.

Podsjetimo, Hedviga je ranije za RTL.hr progovorila o porođaju. "Moj porod je prošao u potpunosti glatko jer je tim u KBC Sestre milosrdnice odličan, toliko su sposobni i uviđajni u isto vrijeme da mi je jako drago što sam ih odabrala da budu oni koji će izvoditi carski rez koji je bio planiran s obzirom na moje stanje, uz naravno dogovor i s neurologicom. Taj osjećaj ugledati svoje dijete kako se prvi put rasteže je nevjerojatan, taj mali plač je nešto što ti ispuni srce. Koliko sam bila u strahu za nju dok je još bila u meni, toliko je se sad ne mogu nagledati", ispričala je.