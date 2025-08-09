Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Brak na prvu

Dragocjeni trenuci majčinstva! Hedviga pozirala s kćerkicom i raznježila: 'Lijepo te je vidjeti sretnu'

Hedviga je zahvalna na svakom trenutku koji provodi s kćeri Iskrom

RTL.hr
09.08.2025 11:00

Hedviga iz 'Braka na prvu' ne skriva koliko je svaki trenutak s njezinom kćerkicom Iskrom ispunjava neopisivom srećom. Podijelila je snimku na kojoj je drži u naručju uz kratki opis: "Svrha". 

Hedviga Tandara s kćeri
Hedviga Tandara s kćeri FOTO: Instagram

Ranije je podijelila i fotografiju iz šetnje zagrebačkim parkom Maksimirom. "Tata je dobio teniski lakat od vučenja kolica, ali bitno da je mami babinje gotovo", poručila je. 

Hedviga Tandara s kćeri Iskrom
Hedviga Tandara s kćeri Iskrom FOTO: Instagram

Pratitelje je prizor raznježio. "Lijepo te je vidjeti sretnu", "Uživajte u ljetu", "Divna si mi", "Preslatka slika", komentirali su. 

Podsjetimo, Hedviga je ranije za RTL.hr progovorila o porođaju. "Moj porod je prošao u potpunosti glatko jer je tim u KBC Sestre milosrdnice odličan, toliko su sposobni i uviđajni u isto vrijeme da mi je jako drago što sam ih odabrala da budu oni koji će izvoditi carski rez koji je bio planiran s obzirom na moje stanje, uz naravno dogovor i s neurologicom. Taj osjećaj ugledati svoje dijete kako se prvi put rasteže je nevjerojatan, taj mali plač je nešto što ti ispuni srce. Koliko sam bila u strahu za nju dok je još bila u meni, toliko je se sad ne mogu nagledati", ispričala je.

Hedviga Tandara, Brak na prvu
Hedviga Tandara, Brak na prvu FOTO: Instagram

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'BRAKA NA PRVU':

brak na prvu hedviga dijete
Brak na prvu

Sjećate li se prvog susreta Andree i Mislava iz 'Braka na prvu'? Pogledajte trenutak kada ju je prvi put ugledao

Moglo bi te zanimati

Hedviga obilježila poseban trenutak s kćeri prizorima koji tope srca: 'Neopisivo, slatko malo čudo'

Hedviga pozirala s kćerkicom i tražila savjet drugih majki: 'Može li se to spriječiti?'

Hedviga objavila prvu snimku svoje kćerkice Iskre: Ovaj prizor topi srca!

Hedviga za RTL.hr o rođenju svoje kćeri Iskre: 'Nevjerojatan je osjećaj ugledati svoje dijete kako se prvi put rasteže'

Čestitamo! Rodila Hedviga iz 'Braka na prvu'! Njezin suprug otkrio u dirljivoj objavi: 'Hvala za neviđenu sreću'

Baby boom kod RTL-ovih zvijezda: Hedviga iz 'Braka na prvu' rodila, a bebu još iščekuju Marko iz 'Sjena prošlosti' i Mijo iz 'Gospodina Savršenog'