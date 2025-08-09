Dragocjeni trenuci majčinstva! Hedviga pozirala s kćerkicom i raznježila: 'Lijepo te je vidjeti sretnu'

Hedviga iz 'Braka na prvu' ne skriva koliko je svaki trenutak s njezinom kćerkicom Iskrom ispunjava neopisivom srećom. Podijelila je snimku na kojoj je drži u naručju uz kratki opis: "Svrha".
Ranije je podijelila i fotografiju iz šetnje zagrebačkim parkom Maksimirom. "Tata je dobio teniski lakat od vučenja kolica, ali bitno da je mami babinje gotovo", poručila je.
Pratitelje je prizor raznježio. "Lijepo te je vidjeti sretnu", "Uživajte u ljetu", "Divna si mi", "Preslatka slika", komentirali su.
Podsjetimo, Hedviga je ranije za RTL.hr progovorila o porođaju. "Moj porod je prošao u potpunosti glatko jer je tim u KBC Sestre milosrdnice odličan, toliko su sposobni i uviđajni u isto vrijeme da mi je jako drago što sam ih odabrala da budu oni koji će izvoditi carski rez koji je bio planiran s obzirom na moje stanje, uz naravno dogovor i s neurologicom. Taj osjećaj ugledati svoje dijete kako se prvi put rasteže je nevjerojatan, taj mali plač je nešto što ti ispuni srce. Koliko sam bila u strahu za nju dok je još bila u meni, toliko je se sad ne mogu nagledati", ispričala je.
