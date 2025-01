Druže se kandidatkinje 'Braka na prvu': Nisu pronašle ljubav, ali prijateljstvo svakako!

Iako u 'Braku na prvu' nisu pronašle ljubav, Tamara, Nikolina i Lorena pronašle ono što je također bitno, a to je prijateljstvo. Tamara i Nikolina bile su u istoj sezoni, a kliknule su vrlo brzo. Na kraju showa Tamara je rekla kako se Nikolini povjerila oko nekih stvari, a bila joj je velika podrška u najtežim trenucima. To se odnosi na one trenutke s Filipom, kada nije točno znala na čemu je s njime.