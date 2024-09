Druže se Marko i Zoran iz 'Braka na prvu': 'Prijatelj za cijeli život'

Bivši kandidati sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Marko Bogdan i Zoran Babović upoznali su se u trećoj sezoni showa. Tamo su se oboje zaljubili, no nažalost, Zoranova romansa s Hedvigom nije potrajala. No, Markova traje i danas, odnosno on i Andrea čekaju svoje prvo dijete.

Zoran je sada stigao Marku u posjet, a s njime je bila i njegova kćer.