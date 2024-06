Druženje nakon dva mjeseca od snimanja emisije: 'Ako je istina ono što ja znam, to je onda jako ružno i odvratno'

U četvrtoj sezoni sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' osamnaest kandidata željelo je pronaći svoju srodnu dušu, vjenčalo se devet parova, no samo četiri dospjela su do samog kraja showa.

Nakon dva mjeseca od završetka eksperimenta parovi će se ponovno naći na zajedničkoj večeri na kojoj će otkriti kakvi su odnosi među njima danas. Neki će željeti nazdraviti u ime ljubavi, no s obzirom na to da u 'Braku na prvu' nikad nije onako kako se čini na prvu, izgleda se da mnogim kandidatima neće biti do toga.