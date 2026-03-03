Edin iz 'Braka na prvu' za RTL.hr o najvećoj životnoj prekretnici: 'Naše upoznavanje je bilo spontano, a vjenčanje je bilo kao mala bajka'

Bivši kandidat sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Edin, koji je u showu bio spojen s Ernom, a na kraju završio sa Sanelom, nakon burne televizijske potrage za ljubavi, na kraju ju je pronašao nekoliko godina kasnije u rodnom gradu. Par se vjenčao, a Edin je s nama podijelio fotografije s vjenčanja i otkrio detalje o braku.
Čestitke na vjenčanju, možete li nam otkriti kako je bilo?
Vjenčanje je bilo kao mala bajka, nadmašilo je sva naša očekivanja i sve ono što smo uopće zamišljali da će biti, bilo je puno ljepše i bolje od toga. Dojmovi gostiju su bili da na slađem i veselijem slavlju nisu bili, da to ne pamte, što je nama posebno bilo drago za čuti.
Gdje ste se vi i supruga upoznali?
Naše upoznavanje je bilo spontano. Jedna moja objava na Instagram Storyju je kriva za sve, tu je ona pokrenula sve, a ja se nisam bunio i malo pomalo je nastalo pravo malo čudo.
Što očekujete od bračnog života?
Prije svega u životu očekujemo da nas prati zdravlje i sreća. Naravno, planova i želja ima jako puno, kako privatnih tako i poslovnih, ali ono što je sigurno u svemu tome je da ljubavi, pažnje, zajedničke podrške i razumijevanja neće nedostajati.
Gdje ćete na medeni mjesec?
Teško je bilo izabrati gdje sve otići pa smo to podijelili u dva putovanja, jedan smo kratko bili u našem voljenom Sarajevu, a pravi medeni će biti kod našeg prijatelja u prelijepoj Novalji.
- FOTO: Privatni album
- FOTO: Privatni album
- FOTO: Privatni album
- FOTO: Privatni album
- FOTO: Privatni album
- FOTO: Privatni album
- FOTO: Privatni album
Hoćete li ostati u svome rodnom gradu ili se selite?
Zasad ostajemo u našem rodnom gradu Bihaću, tu smo rođeni i tu nam je najljepše, posjetite i uvjerite se sami, rado ćemo vas ugostiti.
Kakvi su vam daljnji planovi?
Već smo spomenuli da postoje, kako privatni tako i poslovni planovi, ali to ćemo zasad ostaviti za sebe. Kako se što bude događalo, pratite nas vidjet ćete sve. Naravno ja ostajem vjeran i pri svom poslu u kompaniji u Berlinu i svijetu fitnesa i trenerstva tako da svaki sljedeći plan će biti samo dopuna tretnutnom stilu života, a moja voljena supruga me prati u stopu sa svojim poslom i ciljevima.
Je li vas supruga pratila u 'Braku na prvu'?
Supruga me nije pratila u Braku na prvu, nije nikad ni čula za to. Sudjelovanje u Braku na prvu mi je jako lijepo iskustvo i donijelo mi je puno lijepih poznastva i divnih ljudi širom svijeta, a posebno u BiH i Hrvatskoj. Ljudi me i danas prepoznaju na ulici i vrlo rado stanu i upoznamo se, slikamo i slično.