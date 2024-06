EKSKLUZIVNO Bili smo na vjenčanju Mure Klare i Marka: 'Ne možemo opisati tu sreću'

Mura Klara je priznala da je očekivala prosidbu, no ipak ne tako brzo. ''Nisam očekivala da će se sve tako brzo odvijati'', rekla je i dodala koji im je daljnji plan. ''Jedno vrijeme ćemo nastaviti na daljinu, no nadam se da će uskoro biti na blizinu'', rekla je Mura Klara. ''Mislim da smo ovime danas dokazali da se stvarno volimo i da smo se već i u eksperimentu zbilja voljeli. Ovim činom sam joj samo htio dokazati svoju ljubav i ona meni vjerojatno svoju. Daljina je, ja mislim, najmanji problem što se tiče našeg odnos... Je mali problem, no mislim da ćemo mi to odraditi na dobar način'', objasnio je Marko, a s time se složio i Zrinko. ''S obzirom na to da surađujem s internacionalnim ljudima znam da daljina ne predstavlja nikakav problem – svi su svima dostupni 24 sata dnevno. Tako da nema potrebe da ne funkcionira'', komentirao je Zrinko.