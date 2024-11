EKSKLUZIVNO Hedviga pokazala prsten i za RTL.hr otkrila: 'Izgovorila sam 'da' bez razmišljanja'

Koliko god smo mi već od ljeta razgovarali o tome vidimo li se vjenčani kroz godinu dana, ništa me nije moglo pripremiti da će taj dan prosidbe biti baš prekjučer. Kako sam ja uvijek govorila da želim klasičnu prosidbu, klečanje i prsten, nisam mogla znati da će to zaista i učiniti na takav romantičan način jer sam bila sigurna da bih već uspjela otkriti da sprema neko iznenađenje. Kako smo bili na putu, a to je nama vrlo često, nisam pretpostavljala da će ovaj put biti nešto još posebnije nego inače.

Možeš li otkriti neke detalje, kako je to izgledalo, gdje se odvilo?

Bili smo na večeri i kad je došao desert s prskalicama meni ništa nije bilo jasno, a još manje kad se ustao preko puta stola i došao do mene i kleknuo pored. Mislim da je moj šok u tom trenutku bio toliki da su mi se noge odrezale, nisam se mogla ni ustati, on kaže da je samo ponavljao u sebi što želi reći da ne pogriješi, a ja sam čak i ovakva skroz nesvjesna jedino čula pitanje i izgovorila taj "da" bez da sam i sekundu razmišljala. Ali kako je to uspio organizirati s konobarima da ništa ne posumnjam i snimanje, ma i doslovno me oborio s nogu i nisam mogla misliti da mi nešto može napuniti srce tom količinom ljubavi za osobu koja je moj muškarac od jučer do kraja života.

Razgovarate li već o vjenčanju i kakvim ga zamišljaš?

Mi smo o vjenčanju počeli pričati i prije prosidbe jer nakon više od godinu dana veze mislim da znaš želiš li s tobom osobom graditi život, a proslava je dan kada to želiš obilježiti s najbližim krugom.