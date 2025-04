EKSKULUZIVNO Hedviga za RTL.hr o trudnoći: 'Curica je, zvat će se Iskra'

Kako je dragi reagirao na trudnoću, gdje si mu rekla?

On je znao da sam trudna i prije nego sam napravila test, mene je više iznenadilo jer sam zbog svoje zdravstvene situacije već nekoliko godina unazad živjela pomirena s činjenicom da Bog jednostavno nema te karte pripremljene za mene. Po dolasku s posla pokazala sam mu da je test pozitivan na što je imao najljepšu moguću reakciju, rekao je: "Bio bih razočaran da je test ispao negativan."

Kako se osjećaš?

U kojem si tjednu?

Došli smo do 30.tjedna, ovo je već sredina sedmog mjeseca, ali meni se trbuh nikako nije vidio pa ni nisam mogla imati one simpatične trudničke slike. Sad se pomalo izborila za svoje mjesto pa smo ju i predstavili svijetu, do sad sam bila vrlo pažljiva da znaju samo naši najbliži, zbog mojih napada epilepsije i straha da nešto, ne daj Bože, ne pođe po zlu, čuvala sam vijest o našem čudu u uskom krugu.