EKSKLUZIVNO Hedviga za RTL.hr o vjenčanju i suprugu: 'Dobila sam posebnog čovjeka da mi bude suputnik'

Koji ti je trenutak bio posebno emotivan?

Svi su bili toliko zadivljeni koliko sam bila mirna kroz cijeli ovaj period planiranja svadbe, čak i kad je goste uhvatio snijeg na autoputu, vjerovala sam da će svi stići i moram im još jednom svima zahvaliti što su potegli tu kilometražu zbog mene. To mi samo govori koliko posebne ljude imam u svom životu. Dobro sam se držala dok nisu počele čestitke nakon obavljene građanske ceremonije i matičarkinih prekrasnih riječi, a onda sam si dozvolila da me emocije preplave, tad sam nekako shvatila da je ovaj voljeni čovjek do mene postao moj suprug, moja stijena, zaštitnik, izvor neizmjerne doze smijeha i nevjerice s kojom lakoćom poduzima akcije da se svaka prepreka rješi. Zaista sam dobila posebnog čovjeka da mi bude suputnik u ovom zajedničkom životu.