EKSKLUZIVNO Mura Klara i Marko za RTL.hr nakon zaruka: 'Želimo imati djecu'

"Osjećam se savršeno, predivno se osjećam. To je nešto posebno", rekla je Mura Klara za RTL.hr netom nakon zaruka. Ona i Marko upoznali su se u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', a svoju će vezu nastaviti i u budućnosti. Ekskluzivno su otkrili kako vjenčanje planiraju za godinu dana.

"Imala sam osjećaj da će me zaručiti, ali nisam mislila da će to biti u sociološkom eksperimentu. Svakako me iznenadio. Jednostavno to nisam očekivala. Kao iz stopa sam rekla 'da', nije bilo nikakvih sumnji. To sam iskreno i čekala", dodala je Mura Klara.