EKSKLUZIVNO Petra Meštrić za RTL.hr o novoj liniji i ljubavi: 'Na ljubavnom planu ima novosti'

Bivša kandidatkinja sociološkog eksprimenta 'Brak na prvu' Petra Meštrić za RTL.hr je otvoreno progovorila o svojem putu prema zdravijem načinu života, koje je metode koristila te nam je otkrila je li trenutačno zadovoljna izgledom i životnim postignućima, kao i to ima li novosti u ljubavnom životu.

Koliko dugo ti je trebalo da dođeš do željene tjelesne težine?

Prije dvije godine odlučila sam da želim smršavjeti. Točnije, nakon snimanja showa sam to nekako odlučila. Tada mi se sve u životu posložilo i bilo je vrijeme da poradim i na tjelesnoj težini, točnije da izgubim to što sam smatrala da je višak. U vrijeme snimanja ja sam bila u svojoj najdebljoj fazi, imala sam 74 kilograma. Moram napomenuti da ja uopće nisam shvaćala koliko je to kilograma i kako to na meni izgleda. Cijeli život sam bila mršavija, nisam se mogla baš udebljati i nekako to debljanje nisam doživjela. Hvala i mojim prijateljicama koje mi nikad nisu govorile čuj malo si ti to pretjerala'. Taj klik mi se najviše dogodio kada sam se vidjela na televiziji i sada ću reći, naravno, da su me i i negativni komentari naveli na razmišljanje.

Osim toga, na mršavljenje me navelo i to što sam imala dosta nezdrave navike. Ja sam zapravo sve svoje neke tuge, frustracije, kada mi je bilo teško u životu, liječila s hranom. Bilo mi je lakše učiti kad sam više jela, za svaki uspjeh sam se nagradila s hranom. Budući da ne pušim, ne pijem, nemam baš neke ovisnosti osim Instragrama i društvenih mreža, hrana mi je bila kao nekakva vrsta utjehe. Samim time što sam i pacijentima govorila čujte ovo vam nije zdravo, ovo vam nije dobro', nekako bi se osjećala licemjerno da sada i sama ne radim na prehrani zdravom životu, a to propagiram. Recimo da sam prije nekih dva tjedna uspjela doći ispod 60 kilograma. Nije mi to bio nekakav cilj zadan u glavi, nego se dogodilo spontano - da jedem nešto zdravije i da treniram, jedno s drugim dovelo je do toga da trenutno imam 58 kilograma.